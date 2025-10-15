Insonnia | dalla Pandemia un adulto su 4 e un minore su 5 soffre di disturbo del sonno

L’ insonnia è un disturbo del sonno che riduce le nostre capacità attentive e quindi le nostre prestazioni quotidiane, peggiora l’umore durante il giorno, ci rende poco tolleranti, e non consente al corpo di recuperare le energie fisiche facendoci sentire stanchi e non riposati. Dalla Pandemia, i dati epidemiologici ci dicono che si è verificato un incremento notevole di disturbi del sonno, tra cui l’insonnia, a correlare quanto i grandi eventi stressanti portino a fenomeni patologici che compromettono la qualità di vita di un’intera popolazione; si sono verificate anche numerose Sindromi da stress post traumatico, caratterizzate da un marcato disturbo del sonno, la riduzione del senso di benessere correlato ad un deficit dei neurotrasmettitori “serotonina” e “dopamina” insieme a persistenti picchi di cortisolo, prodotto dalla condizione di stress: il tutto induce principalmente ad una disfunzione neurormonale che poi determina un’alterazione del ciclo sonno veglia fino all’insonnia ed altri segni e sintomi di sofferenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

