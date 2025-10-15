Come recuperare il sonno perduto: i consigli del terapeuta. Molti di noi quando non riescono a prendere sonno, si girano e rigirano nel letto, o guardano continuamente l’orologio, portandosi le preoccupazioni della giornata sotto le coperte. “Il tempo sembrava fermo, i pensieri correvano. Guardavo il soffitto, sentivo i rumori di casa in sottofondo, e intanto le ore passavano.”. Se ti riconosci in questa scena, sappi che non sei solo: l’insonnia è una delle condizioni più comuni ma anche più frustranti da affrontare. Come fare per vincerla: un nemico silenzioso che si può affrontare con gli strumenti adeguati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Insonnia: anche stanotte non ho chiuso occhio!