Inseguimento sulla Casilina ladri in fuga dopo furti a Anagni e Ceccano

Un'operazione lampo dei Carabinieri di Anagni ha portato all'arresto di un giovane ritenuto parte di una banda specializzata in furti con destrezza ai danni di persone anziane. L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è culminato in un pericoloso inseguimento sulla Via Casilina nel nord. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

