Inquinamento i valori di Milano rientrano nella norma | disattivate le misure anti smog

Migliora la qualità dell'aria a Milano dove, dopo diversi giorni con valori sopra la norma, da domani verranno disattivate le misure temporanee. Lo stesso vale anche per le città (e le province) di Bergamo e Cremona, mentre non passano il test Monza, Lodi e Pavia. Lo fa sapere la Direzione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

#monzanews #inquinamento #PM10 Attive da oggi #14ottobre, le misure antinquinamento di primo livello, per il superamento dei limiti dei valori di PM 10 a #Monza e nella Provincia di Monza e della Brianza. Info: https://bit.ly/47mHIlk E' possibile iscriv - facebook.com Vai su Facebook

Inquinamento, i valori di Milano rientrano nella norma: disattivate le misure anti smog - Migliora la qualità dell'aria a Milano dove, dopo diversi giorni con valori sopra la norma, da domani verranno disattivate le misure temporanee. Si legge su milanotoday.it

Inquinamento, a Milano (e hinterland) da oggi scattano i divieti: chi non può circolare - 000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria, il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel ... Lo riporta milanotoday.it