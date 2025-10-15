Inquinamento da giovedì revocate le misure anti-smog

LA DECISIONE. Da giovedì 16 ottobre sono revocati i provvedimenti anti-smog: i dati analizzati sono migliorati e hanno permesso di sospendere i divieti in vigore ancora mercoledì: si tratta delle misure anti-smog di primo livello in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

