Inquinamento da giovedì revocate le misure anti-smog

LA DECISIONE. Da giovedì 16 ottobre sono revocati i provvedimenti anti-smog: i dati analizzati sono migliorati e hanno permesso di sospendere i divieti in vigore ancora mercoledì: si tratta delle misure anti-smog di primo livello in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Inquinamento, da giovedì revocate le misure anti-smog

Altre letture consigliate

Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l’inquinamento, l’emergenza rifiuti sono segnali che la Terra sta soffrendo. Ne parleremo giovedì 23 ottobre dalle 18 a #PianetaVerona. Partecipa anche tu, iscriviti su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pianet - facebook.com Vai su Facebook

Inquinamento, da giovedì revocate le misure anti-smog - smog: i dati analizzati sono migliorati e hanno permesso di sospendere i divieti in vigore ancora mercoledì: si tratta delle misu ... Si legge su ecodibergamo.it

Inquinamento: da giovedì 16 ottobre saranno revocate le misure di contenimento - In considerazione dei dati sul PM10 registrati di martedì 14 ottobre, saranno disattivate le misure temporanee nelle province di Milano, Bergamo e Cremona ... Scrive varesenews.it