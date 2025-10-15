Innocence anticipazioni 19 Ottobre 2025 Mediaset Infinity
Ismail e Umut in arresto: la verità comincia a emergere La tensione raggiunge il culmine quando sia Ismail che Umut vengono ufficialmente posti in carcerazione preventiva, con accuse che iniziano a delineare un quadro inquietante. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando la comunità sotto shock e gettando un’ombra cupa sulla famiglia di Yelda. Una perquisizione sconvolgente Nel frattempo, la polizia fa irruzione nella casa di Yelda e Umut per una perquisizione accurata. Presenti alla scena, Ela e Bahar assistono attonite a un momento che cambierà per sempre il corso degli eventi: tra i cassetti e gli armadi, gli agenti rinvengono fotografie e disegni inquietanti, raffiguranti Ela in pose erotiche, oltre a un dettaglio agghiacciante — una ciocca dei suoi capelli, conservata come un macabro trofeo. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
