Infortunio Thuram resta viva l’ipotesi Roma? Ecco come procede il recupero dell’attaccante francese!

di Paolo Moramarco Infortunio Thuram, attaccante francese a lavoro ad Appiano per smaltire il problema muscolare. Possibile rientro con la Roma? Le ultime. In casa Inter cresce l’attesa per capire se Marcus Thuram riuscirà a recuperare per la sfida contro la Roma di sabato sera. Il francese, fermato da un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra durante la partita di Champions League contro lo Slavia Praga, ha saltato l’incontro successivo con la Cremonese e ora segue un programma personalizzato di recupero. Secondo La Gazzetta dello Sport, Thuram era presente ad Appiano Gentile anche nei giorni di riposo dei compagni, dedicandosi a terapie specifiche per smaltire il problema muscolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

