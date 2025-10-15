Infortunio Thuram resta viva l’ipotesi Roma? Ecco come procede il recupero dell’attaccante francese!

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Paolo Moramarco Infortunio Thuram, attaccante francese a lavoro ad Appiano per smaltire il problema muscolare. Possibile rientro con la Roma? Le ultime. In casa Inter cresce l’attesa per capire se Marcus Thuram riuscirà a recuperare per la sfida contro la Roma di sabato sera. Il francese, fermato da un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra durante la partita di Champions League contro lo Slavia Praga, ha saltato l’incontro successivo con la Cremonese e ora segue un programma personalizzato di recupero. Secondo La Gazzetta dello Sport, Thuram era presente ad Appiano Gentile anche nei giorni di riposo dei compagni, dedicandosi a terapie specifiche per smaltire il problema muscolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

infortunio thuram resta viva l8217ipotesi roma ecco come procede il recupero dell8217attaccante francese

© Internews24.com - Infortunio Thuram, resta viva l’ipotesi Roma? Ecco come procede il recupero dell’attaccante francese!

Altri contenuti sullo stesso argomento

infortunio thuram resta vivaInfortunio Thuram, novità e ultimissime in vista di Roma-Inter 7^ giornata - Tengono banco le condizioni di Thuram in casa Inter. Riporta fantamaster.it

Infortunio Thuram, recupero in extremis per il centrocampista? Gli aggiornamenti verso il big match di stasera contro il Milan - Infortunio Thuram, piccolo passo avanti per il centrocampista: non è ancora al meglio e Tudor non correrà rischi, al massimo una convocazione Una piccola speranza, un segnale incoraggiante, ma la stra ... Riporta juventusnews24.com

Juve, l’infortunio di Thuram mette a nudo i limiti di un centrocampo ridotto all'osso - Fin dall’inizio della stagione, infatti, la mediana ha mostrato limiti strutturali sia in termini numerici che di varietà di interpreti. Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Thuram Resta Viva