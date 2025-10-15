Infortunio Thuram resta viva l’ipotesi Roma? Ecco come procede il recupero dell’attaccante francese!
di Paolo Moramarco Infortunio Thuram, attaccante francese a lavoro ad Appiano per smaltire il problema muscolare. Possibile rientro con la Roma? Le ultime. In casa Inter cresce l’attesa per capire se Marcus Thuram riuscirà a recuperare per la sfida contro la Roma di sabato sera. Il francese, fermato da un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra durante la partita di Champions League contro lo Slavia Praga, ha saltato l’incontro successivo con la Cremonese e ora segue un programma personalizzato di recupero. Secondo La Gazzetta dello Sport, Thuram era presente ad Appiano Gentile anche nei giorni di riposo dei compagni, dedicandosi a terapie specifiche per smaltire il problema muscolare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
FcInterNews.it. . Complice l'infortunio di Kean, Esposito potrebbe partire titolare al centro dell'attacco azzurro contro Israele, dopo essersi sbloccato con l'Estonia. Arrivano tanti elogi per la stella dell'Inter. Il suo compagno di reparto Thuram scherza sui social e - facebook.com Vai su Facebook
Dall'infortunio all'esordio da titolare con la Francia: la #Juve ha bisogno di ritrovare il miglior #Thuram - X Vai su X
Infortunio Thuram, novità e ultimissime in vista di Roma-Inter 7^ giornata - Tengono banco le condizioni di Thuram in casa Inter. Riporta fantamaster.it
Infortunio Thuram, recupero in extremis per il centrocampista? Gli aggiornamenti verso il big match di stasera contro il Milan - Infortunio Thuram, piccolo passo avanti per il centrocampista: non è ancora al meglio e Tudor non correrà rischi, al massimo una convocazione Una piccola speranza, un segnale incoraggiante, ma la stra ... Riporta juventusnews24.com
Juve, l’infortunio di Thuram mette a nudo i limiti di un centrocampo ridotto all'osso - Fin dall’inizio della stagione, infatti, la mediana ha mostrato limiti strutturali sia in termini numerici che di varietà di interpreti. Lo riporta it.blastingnews.com