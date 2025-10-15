Infortunio Thuram Chivu non lo rischia per la Roma | le sensazioni

Inter News 24 Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni dell’attaccante nerazzurro in vista della prossima sfida alla Roma. Tutti i dettagli in merito. Distanti appena tre punti l’una dall’altra, Roma e Inter si preparano a uno scontro diretto che potrebbe dire molto sugli obiettivi stagionali di entrambe le squadre. La partita, in programma sabato 18 ottobre alle 20.45 allo Stadio Olimpico, rappresenta una vera prova del nove per i nerazzurri di Cristian Chivu e i giallorossi guidati da Gian Piero Gasperini. Secondo La Gazzetta dello Sport, la sfida avrà un peso fondamentale sulla classifica e sulle ambizioni di entrambe le compagini, che cercano una vittoria pesante per consolidare la propria posizione tra le prime posizioni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, Chivu non lo rischia per la Roma: le sensazioni

Leggi anche questi approfondimenti

GdS - #Thuram al lavoro per tornare dall'infortunio: c'è una data segnata in rosso - X Vai su X

Infortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica Le ultime verso Roma-Inter https://bit.ly/3WHI1kx - facebook.com Vai su Facebook

Thuram Inter, come procedere il recupero? Il francese ha messo nel mirino quella partita - Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro In casa Inter l’attenzione è tutta rivolta alle condizion ... Come scrive calcionews24.com

Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio - Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante francese L’Inter si confronta con la realtà e mette da parte le speranze di ... Scrive calcionews24.com

Infortunio Thuram, parla il responsabile dell’area medica: le ultime verso Roma-Inter - Attualmente alle prese con un risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra ... Si legge su fantamaster.it