Infortunio Pulisic con gli USA Milan in ansia | le condizioni e quante partite rischia di saltare

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme in casa Milan: Pulisic esce per infortunio con gli USA, rischio stop per il jolly offensivo rossonero. Le condizioni del calciatore statunitense e quante partite rischia di saltare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

