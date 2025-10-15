Infortunio Pinsoglio | quando tornerà in campo il portiere della Juve e quali partite salterà Le prime sensazioni sul suo stop

Infortunio Pinsoglio: quando rientrerà il portiere della Juve e quali partite salterà. Ecco le prime sensazioni dopo il suo stop. Un verdetto pesante, uno stop che si preannuncia lungo. Le prime stime sull’infortunio di Carlo Pinsoglio confermano la gravità del problema: per il terzo portiere della Juventus si parla di circa due mesi di stop. Un’assenza che lo terrà lontano dai campi per tutta la parte centrale della stagione, con un rientro previsto non prima di dicembre. Lo riferisce Giovanni Albanese. La diagnosi e i tempi di recupero. La diagnosi arrivata ieri è stata impietosa: lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Pinsoglio: quando tornerà in campo il portiere della Juve e quali partite salterà. Le prime sensazioni sul suo stop

Argomenti simili trattati di recente

Juventus, INFORTUNIO per #Pinsoglio! Lesione di medio-alto grado del gemello mediale. - X Vai su X

[SportMediaset] Juve, Pinsoglio con il contratto in scadenza a Giugno pensa anche al ritiro ? https://ow.ly/3C1t50XaYVq - facebook.com Vai su Facebook

Pellegrini torna in campo dopo l'infortunio, Lorenzo rivuole la Roma - A Pisa si era rivisto nella lista dei convocati, mentre ieri è ha giocato nell’amichevole vinta 8- Scrive ilmessaggero.it

Infortunio gravissimo per Belotti, lesione al crociato contro l’Inter: quando tornerà in campo - Le sensazioni dopo l'infortunio di Andrea Belotti contro l'Inter non erano positive ma oggi è arrivata una doccia gelata: l'attaccante ha riportato una lesione al legamento crociato del ginocchio ... Riporta fanpage.it

Rudiger si ferma per infortunio, salta la Juve in Champions League: quando tornerà in campo - Si ferma ancora Antonio Rudiger che dovrà restare ai box per diversi mesi prima di tornare al servizio di Xabi Alonso: il difensore del Real Madrid ha riportato una lesione muscolare al retto ... Si legge su fanpage.it