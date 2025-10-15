Infortunio Pinsoglio | lesione di medio-alto grado per il terzo portiere della Juve! Le sue condizioni nel comunicato ufficiale e quanto dovrà stare fuori

Infortunio Pinsoglio: lesione di medio-alto grado per il terzo portiere della Juve! Svelate le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori. Piove sul bagnato in casa Juventus. In un periodo già segnato dai gravi infortuni di Bremer e Cabal, l’infermeria bianconera si affolla ulteriormente. A fermarsi, questa volta, è Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere e leader carismatico del gruppo ha subito un serio infortunio muscolare, che lo costringerà a un lungo stop. La diagnosi: lesione di medio-alto grado. Il comunicato del club, arrivato dopo gli accertamenti svolti al JMedical, parla chiaro: lesione di medio-alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Pinsoglio: lesione di medio-alto grado per il terzo portiere della Juve! Le sue condizioni nel comunicato ufficiale e quanto dovrà stare fuori

