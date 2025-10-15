Infortunio Lukaku Conte non ha fretta ma bisognerà attendere diverse settimane per il pieno recupero
Romelu Lukaku continua a lavorare lontano dai riflettori, ma senza alcuna fretta. Antonio Conte e lo staff medico del Napoli hanno deciso: niente corse contro il tempo. L'obiettivo è recuperare al meglio il bomber belga, evitando qualsiasi rischio che possa compromettere il resto della stagione. Altro che rientro lampo, come qualcuno aveva sussurrato nei giorni.
