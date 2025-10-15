Infortunio Lukaku Conte non ha fretta ma bisognerà attendere diverse settimane per il pieno recupero
Romelu Lukaku continua a lavorare lontano dai riflettori, ma senza alcuna fretta. Antonio Conte e lo staff medico del Napoli hanno deciso: niente corse contro il tempo. L’obiettivo è recuperare al meglio il bomber belga, evitando qualsiasi rischio che possa compromettere il resto della stagione. Altro che rientro lampo, come qualcuno aveva sussurrato nei giorni . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Infortunio Lukaku, è peggio del previsto Alcuni avevano ipotizzato un suo rientro a novembre, addirittura a fine ottobre. La realtà è ben diversa e forse solo pochi hanno capito cos'è accaduto all'attaccante ? - facebook.com Vai su Facebook
Romelu Lukaku - X Vai su X
Napoli | Infortunio Lukaku, l’agente fa il punto: quando tornerà a disposizione - In quest'avvio di stagione Conte, il Napoli e i fantallenatori non hanno mai potuto contare su ... Da fantamaster.it
Infortunio Lukaku, ci sono novità: fissato l’obiettivo per il rientro! - Novità importanti in casa Napoli riguardo alle condizioni di Lukaku: ecco l'obiettivo per il suo rientro! Segnala fantamaster.it
Infortunio Lukaku, Marino: “Serve prudenza! Tornerà in tempo per la volata scudetto” - A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il dirigente sportivo Pierpaolo Marino: “A Torino mi aspetto un Napoli che possa ... Si legge su tuttonapoli.net