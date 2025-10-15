Infortunio Inter il comunicato del club | Frattura al polso destro operazione nei prossimi giorni

Infortunio Inter. Brutte notizie per l’ Inter a pochi giorni dal big match di campionato contro la Roma. Il tecnico Cristian Chivu dovrà fare a meno del terzo portiere, Raffaele Di Gennaro, costretto ai box dopo un infortunio rimediato durante l’allenamento di martedì. Il club di Viale della Liberazione ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire le condizioni del giocatore: “ Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

