Infortunio in Nazionale Serie A in allarme | rischio lungo stop per un top player

La Serie A e i fantallenatori trattengono il fiato per il nuovo infortunio di Christian Pulisic. L’attaccante del Milan si è fermato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, lasciando il campo dopo appena mezz’ora di gioco. Una notizia che ha immediatamente acceso l’allarme a Milanello, dove si attende il suo rientro per gli esami di rito. L’allarme dopo l’amichevole degli Stati Uniti. Pulisic, già acciaccato nei giorni scorsi, era comunque partito titolare nella sfida notturna contro l’Australia, uscendo però dopo soli 30 minuti per un fastidio muscolare. Il commissario tecnico della Nazionale staunitense, Mauricio Pochettino, ha risposto sulle sue condizioni al termine del match in modo vago: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

