Infortunio in Nazionale Serie A in allarme | rischio lungo stop per un top player

Rompipallone.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A e i fantallenatori trattengono il fiato per il nuovo infortunio di Christian Pulisic. L’attaccante del Milan si è fermato durante l’amichevole tra Stati Uniti e Australia, lasciando il campo dopo appena mezz’ora di gioco. Una notizia che ha immediatamente acceso l’allarme a Milanello, dove si attende il suo rientro per gli esami di rito. L’allarme dopo l’amichevole degli Stati Uniti. Pulisic, già acciaccato nei giorni scorsi, era comunque partito titolare nella sfida notturna contro l’Australia, uscendo però dopo soli 30 minuti per un fastidio muscolare. Il commissario tecnico della Nazionale staunitense, Mauricio Pochettino, ha risposto sulle sue condizioni al termine del match in modo vago: “Credo che abbia sentito qualcosa al bicipite femorale. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

infortunio in nazionale serie a in allarme rischio lungo stop per un top player

© Rompipallone.it - Infortunio in Nazionale, Serie A in allarme: rischio lungo stop per un top player

Altre letture consigliate

infortunio nazionale serie allarmeIn campo dall’inizio in amichevole: allarme Pulisic, infortunio muscolare - Nell'amichevole contro l'Australia, intorno alla mezz'ora Pulisic ha chiesto il cambio: sembra un infortunio di natura muscolare. Lo riporta msn.com

infortunio nazionale serie allarmeSerie A, allarme infortuni: 180 partite saltate per problemi muscolari, +45% rispetto all'anno scorso - Il dato che riguarda i calciatori delle 20 squadre di A è aumentato notevolmente se confrontato con le prime 6 partite della scorsa stagione. Da msn.com

infortunio nazionale serie allarmeMilan, allarme infortuni: si fermano Leao e Rabiot, in dubbio per la Fiorentina. Maignan riaccende la polemica su Perth - Milan, è allarme infortuni dalla sosta per le nazionali: si fermano Rabiot e Leao. Scrive sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunio Nazionale Serie Allarme