Infortunio Estupiñán buone notizie dall’Ecuador | il terzino del Milan fermato solo a scopo precauzionale
Arrivano notizie incoraggianti dal ritiro della Nazionale ecuadoriana riguardo a Pervis Estupiñán, impegnato in questi giorni con la selezione sudamericana. Secondo quanto riportato da El Canal del Fútbol, il terzino sinistro del Milan potrebbe non essere convocato per l’amichevole di questa notte contro il Messico, ma solo per motivi di precauzione. Nessuna lesione, solo prudenza. L’esclusione non sarebbe legata a un nuovo infortunio o a una ricaduta, bensì a una semplice decisione preventiva da parte dello staff tecnico e medico dell’Ecuador. L’obiettivo è evitare qualsiasi rischio inutile in una gara priva di valore ufficiale, preservando il giocatore per i prossimi impegni di club e Nazionale. 🔗 Leggi su Milanzone.it
