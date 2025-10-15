Infortunio Di Gennaro arriva l’esito degli esami strumentali | il portiere è costretto ad operarsi

Inter News 24 Infortunio Di Gennaro: le condizioni del portiere classe 1993 in seguito all’infortunio rimediato nei giorni scorsi. Raffaele Di Gennaro, portiere classe 1993, ha subito un infortunio durante l’allenamento di ieri, costringendolo a un fermo forzato. Il terzo portiere dell’ Inter, che aveva accusato un piccolo problema fisico, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato una frattura allo scafoide del polso destro. A seguito di questo esito, il portiere nerazzurro dovrà affrontare un intervento chirurgico nei prossimi giorni per risolvere il problema. Un infortunio che ferma Di Gennaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

