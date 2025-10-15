Inter News 24 Infortunio Darmian, risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra: ecco la diagnosi del difensore nerazzurro: le info sullo stop. Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare le condizioni del suo infortunio. Gli accertamenti hanno confermato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, un infortunio che lo costringerà a fermarsi per qualche giorno. Il difensore dell’ Inter, che aveva già mostrato segni di affaticamento nelle ultime settimane, dovrà osservare un periodo di riposo e di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Darmian, si ferma anche il difensore: c’è l’esito degli esami strumentali