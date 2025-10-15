Infortunio Darmian si ferma anche il difensore | c’è l’esito degli esami strumentali
Inter News 24 Infortunio Darmian, risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra: ecco la diagnosi del difensore nerazzurro: le info sullo stop. Matteo Darmian si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano per valutare le condizioni del suo infortunio. Gli accertamenti hanno confermato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, un infortunio che lo costringerà a fermarsi per qualche giorno. Il difensore dell’ Inter, che aveva già mostrato segni di affaticamento nelle ultime settimane, dovrà osservare un periodo di riposo e di recupero. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Brutte e buone notizie in casa Inter! Darmian salta l'esordio in Champions contro l'Ajax per un infortunio, ma il "Toro" Lautaro ci sarà! #Inter #ChampionsLeague #internews24 #AjaxInter #Darmian #LautaroMartinez - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Lautaro Martinez in recupero dall'infortunio: le news verso il Sassuolo #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Infortunio Bremer, difensore Juve sarà operato al menisco: tempi di recupero - Il difensore della Juventus rientrato da poco dopo l'operazione al crociato che lo ha tenuto fuori quasi tutta la scorsa stagione si ferma di nuovo. Come scrive sport.sky.it
Juventus, tegola Bremer. Il difensore si ferma di nuovo e si opera al menisco, i tempi di recupero - I bianconeri infatti non potranno contare su Bremer, che questa mattina, a Lione, è stato sottoposto ... Si legge su msn.com