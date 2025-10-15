Infortunio Bremer svelati i tempi di recupero del centrale brasiliano | non tornerà prima di quella data la Juve pensa a come sostituirlo

Infortunio Bremer, la diagnosi è pesante: il brasiliano tornerà solo nel nuovo anno, la Juve studia già le alternative. Due i nomi sul taccuino. Una doccia gelata, una tegola pesantissima che piomba sulla Juventus e su Igor Tudor. La sosta per le nazionali, che doveva servire a recuperare gli uomini infortunati, porta in dote la notizia peggiore: Gleison Bremer si è fermato di nuovo e il suo infortunio è più grave del previsto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore brasiliano dovrà stare lontano dai campi per un lungo periodo, costringendo la dirigenza a tornare con urgenza sul mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bremer, svelati i tempi di recupero del centrale brasiliano: non tornerà prima di quella data, la Juve pensa a come sostituirlo

Altre letture consigliate

Tudor ha trovato il sostituto di Bremer Igor sta guardano la Next Gen per integrare il reparto difensivo impoverito dall'infortunio di Bremer #Bremer #Tudor #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

Tudor ha trovato il sostituto di Bremer Igor sta guardano la Next Gen per integrare il reparto difensivo impoverito dall'infortunio di Bremer #Bremer #Tudor #Tuttosport - X Vai su X

Juventus, infortunio Bremer: svelati i nuovi tempi di recupero - Nessuna preoccupazione e nessun allarme: Bremer tornerà a disposizione di Tudor dopo la sosta delle Nazionali. Da fantamaster.it

Infortunio Bremer, c’è la nuova rivelazione sui tempi di recupero! - Continua la preoccupazione in casa Juventus per il rientro di Bremer: c'è la nuova rivelazione su quando può tornare! Scrive fantamaster.it

Infortunio Bremer, l’esperto fa chiarezza su stop e tempi di recupero: «Nessun allarme, non è una questione lunga. Il brasiliano potrà rientrare tra…» - Infortunio Bremer, l’esperto Tencone fa chiarezza su stop e tempi di recupero: le sue dichiarazioni a Tuttosport dopo lo stop del difensore brasiliano La notizia dell’infortunio al menisco di Gleison ... Come scrive juventusnews24.com