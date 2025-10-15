Infortunio Bremer la Juve corre ai ripari | sostituto subito in bianconero
Dopo aver fatto i conti con il pesante infortunio di Bremer, la Juve è già alle prese con il prossimo sostituto che colmerà la sua assenza Nonostante il mercato invernale sia ancora lontano, in casa Juventus si valutano già nuove mosse per tamponare un’emergenza inaspettata. Alla Continassa, infatti, è arrivata una vera e propria tegola: il difensore brasiliano Gleison Bremer ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, come emerso dagli ultimi accertamenti clinici. Bremer, considerato da tutti una delle colonne portanti della retroguardia bianconera, sarà costretto a fermarsi per diverse settimane a causa della lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Sportface.it
