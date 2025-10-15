Infortunio Bremer i bianconeri andranno sul mercato per sostituire il difensore? Arriva la conferma Cosa aspettarsi nei prossimi mesi
Infortunio Bremer, i bianconeri andranno sul mercato? Tutti gli aggiornamenti sulle mosse del club. Nessun allarmismo, nessuna corsa frettolosa sul mercato. Il giornalista Gianni Balzarini, intervenuto sul suo canale YouTube, ha spento sul nascere le voci su un possibile intervento della Juve a gennaio per sopperire all’infortunio di Gleison Bremer. Secondo l’esperto di cose bianconere, il club ha già in casa le risorse per affrontare l’emergenza. L’operazione al menisco del difensore brasiliano, che lo terrà fuori fino a dicembre, aveva alimentato speculazioni su un possibile ritorno sul mercato, con nomi come quello di Skriniar che erano tornati a circolare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
