Infortunati Juve | un altro ko in casa bianconera! Dopo Bremer si ferma un altro calciatore tutti i dettagli

Calcionews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Infortunati Juve, scatta l’allarme in casa bianconera: un altro ko dopo Bremer! Le ultimissime dall’infermeria Non c’è pace per la Juventus. Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, l’infermeria bianconera registra un’altra defezione pesante: Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere, simbolo di carisma e coesione nello spogliatoio, ha riportato un serio problema muscolare che lo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

