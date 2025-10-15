Influenza stagionale primo caso in Italia | dove e a chi è stato diagnosticato
La stagione autunnale avanza e il virus H1N1 che causa la comune influenza stagionale inizia a circolare anche in Italia: nelle ultime ore è stato isolato in una piccola paziente di 10 anni che si trovava ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova per un intervento di piccola chirurgia. Il virus influenzale. " Eccolo il primo caso di influenza di questa stagione 25-26", scrive sui social il professor Matteo Bassetti, ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Bassetti ha spiegato che nel corso del ricovero la bambina " ha presentato nel post-operatorio febbre e sintomi respiratori per cui è stato eseguito tampone orofaringeo, risultato positivo per Influenza A da H1N1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
