Forse il proprio medico di famiglia ha già avvisato: ci si può prenotare per la vaccinazione antinfluenzale. Non si tratta semplicemente di un rito stagionale nei primi scampoli di autunno, ma si tratta di un'operazione di salute pubblica preventiva, che viene messa in atto su base volontaria, sebbene tuttavia ci sono categorie di persone per cui la vaccinazione è consigliata caldamente. Ma cosa ci si può aspettare in termini di influenza e parainfluenza per l'autunno 2025? Le prospettive sull’influenza stagionale. I dati provenienti dall'Australia - dove è appena terminata la stagione invernale - non sono rassicuranti, per cui gli esperti si aspettano una stagione particolarmente intensa dal punto di vista del contagio influenzale relativo ai virus che attaccano l'apparato respiratorio e che possono presentarsi contestualmente all'influenza, come il Covid-19, il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e le infezioni respiratorie acute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Influenza, l'allarme degli esperti: "In arrivo il picco". Cosa sta girando