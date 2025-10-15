Infinito Ronaldo! Doppietta all' Ungheria e altro record

Passano gli anni e aumentano i record. Con la doppietta all'Ungheria, Cristiano Ronaldo è diventato il miglior marcatore nella storia delle qualificazioni mondiali. Le due reti di CR7, però, non sono bastate al Portogallo, bloccato sul 2-2 dal gol nel finale di Szoboszlai. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Infinito Ronaldo! Doppietta all'Ungheria e altro record

