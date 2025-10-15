Infermiera del 118 brutalmente aggredita col coltello lesioni permanenti che cambiano la vita | Dall' Ausl neanche un ' come stai'
“Sono un'infermiera del 118 brutalmente aggredita sul lavoro: Ausl assente, problemi burocratici e danni fisici permanenti, sono in attesa del sesto intervento chirurgico”. Inizia così quello che è uno sfogo in piena regola di una infermiera cesenate 36enne del 118 Romagna Soccorso, per dieci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi ricordiamo Ernesto “Che” Guevara, brutalmente assassinato il 9 ottobre 1967 in Bolivia. La sua persona è stata in grado di incarnare coerenza tra pensiero e azione, tra ideali e vita concreta. In lui la rivoluzione ha preso la forma di un atto quotidiano d’a - facebook.com Vai su Facebook
Un infermiere è stato brutalmente aggredito riportando la frattura di un arto, feriti anche una guardia giurata e un medico - X Vai su X
Vittoria (Ragusa), brutale aggressione a un infermiere in Pronto soccorso: braccio fratturato - All'ospedale di Vittoria (Ragusa) un infermiere del Pronto soccorso è stato brutalmente aggredito, riportando la frattura di un braccio. Da nursetimes.org
Emergenza continua. Infermiera aggredita all’ospedale nuovo : "Servono più controlli" - Dopo l’episodio del medico colpito con calci e pugni la scorsa settimana in pronto soccorso da una giovane marocchina, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it