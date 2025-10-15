Infermiera del 118 brutalmente aggredita col coltello lesioni permanenti che cambiano la vita | Dall' Ausl neanche un ' come stai'

“Sono un'infermiera del 118 brutalmente aggredita sul lavoro: Ausl assente, problemi burocratici e danni fisici permanenti, sono in attesa del sesto intervento chirurgico”. Inizia così quello che è uno sfogo in piena regola di una infermiera cesenate 36enne del 118 Romagna Soccorso, per dieci. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

