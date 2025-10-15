Infermiera aggredita in casa di Michael Schumacher | un pilota arrestato per stupro
Una vicenda sconvolgente ha turbato la tranquillità di Gland, la località svizzera dove vive la famiglia di Michael Schumacher. Un pilota automobilistico è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale ai danni di un’infermiera, episodio che secondo le prime ricostruzioni sarebbe avvenuto all’interno della villa dell’ex campione di Formula 1. A renderlo noto è il quotidiano elvetico 24 Heures, che riporta dettagli inquietanti: la donna sarebbe stata aggredita due volte nella stessa notte, mentre si trovava in stato di incoscienza. La vittima, però, è riuscita a registrare parte dell’episodio con il telefono, fornendo così agli inquirenti un elemento chiave per l’arresto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
