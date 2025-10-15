Infermiera aggredita in casa di Michael Schumacher | pilota arrestato per stupro
L'uomo, pilota automobilistico trentenne, è stato fermato in Svizzera. La doppia violenza all’interno della residenza di Gland appartenente alla famiglia del campione tedesco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
È successo domenica mattina. Secondo caso dopo il 22 settembre al Gradenigo, quando era stata aggredita un'infermiera - facebook.com Vai su Facebook
Michael Schumacher, un'infermiera del suo team stuprata (due volte) nella villa in Svizzera: accusato un pilota di F1 - Uno stupro si sarebbe consumato nella villa di Michael Schumacher a Gland, in Svizzera, dove il pilota vive in seguito al tragico incidente sugli sci del ... Segnala msn.com