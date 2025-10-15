Indonesia il vulcano Lewotobi Laki-laki erutta | colonna di cenere oltre 9.500 metri

Il monte Lewotobi Laki-laki, in Indonesia, è entrato in eruzione mercoledì 15 ottobre 2025 alle 09:21 ora locale. L'attività vulcanica ha prodotto una colonna eruttiva impressionante, che ha raggiunto un'altezza di circa 5 miglia sopra la vetta, equivalente a circa 9.584 metri sul livello del mare. Le autorità stanno monitorando l'evento per valutare eventuali rischi per la popolazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

