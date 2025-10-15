Indonesia il vulcano Lewotobi Laki-laki erutta | colonna di cenere oltre 9.500 metri
Il monte Lewotobi Laki-laki, in Indonesia, è entrato in eruzione mercoledì 15 ottobre 2025 alle 09:21 ora locale. L'attività vulcanica ha prodotto una colonna eruttiva impressionante, che ha raggiunto un'altezza di circa 5 miglia sopra la vetta, equivalente a circa 9.584 metri sul livello del mare. Le autorità stanno monitorando l'evento per valutare eventuali rischi per la popolazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chora Media. . Il 1816 fu un anno particolare. L’eruzione del vulcano Tambora, avvenuta l’anno precedente in Indonesia, ebbe conseguenze per lungo tempo, che si poterono riscontrare anche a migliaia di chilometri di distanza dal luogo dell’evento. Infatti, l’It - facebook.com Vai su Facebook
Indonesia, si risveglia uno dei vulcani più distruttivi al mondo http://dlvr.it/TNPPSf - X Vai su X
In Indonesia erutta il vulcano Lewotobi Laki-Laki, lava e rocce incandescenti sulle case - L’eruzione è avvenuta nell’Indonesia orientale, nell’isola turistica di Flores. Come scrive blitzquotidiano.it
Eruzione spettacolare in Indonesia: il vulcano Lewotobi Laki-Laki lancia cenere fino a 18 chilometri - Lunedì mattina, il vulcano ha emesso una colonna di cenere alta ... Si legge su ilmessaggero.it
Indonesia, eruzione del vulcano Lewotobi Laki Laki: colonna di cenere da 18 km. VIDEO - A poche settimane da un’altra eruzione che aveva causato la cancellazione di numerosi voli per Bali, il vulcano ha ripreso ... Si legge su tg24.sky.it