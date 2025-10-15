Indice globale della fame Cesvi | a rischio 42 Paesi

È stato stilato un indice delle zone del pianeta più critiche sotto il profilo della fame, una piaga alimentata spesso anche dalla guerra. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

indice globale della fame cesvi a rischio 42 paesi

© Tv2000.it - Indice globale della fame, Cesvi: a rischio 42 Paesi

