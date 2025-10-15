Un episodio da film amatoriale è diventato uno dei video più condivisi del momento: in India, durante una partita di livello dilettantistico, il portiere della squadra di casa ha rubato la scena a tutti. Prima spezza l’azione avversaria, poi parte palla al piede ignorando i richiami dei compagni. Arrivato a tiro, lascia partire un destro potentissimo: il pallone sbatte sulla traversa e schizza via. Sembra finita lì, e invece no. La sfera ricade con una traiettoria perfetta proprio sul suo piede destro: il numero uno si coordina in un lampo e, al volo, scarica un secondo destro che questa volta s’insacca, battendo il collega dall’altra parte del campo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - India, il “portiere-bomber” che infiamma il web: traversa, destro al volo e gol tra l’invasione dei tifosi