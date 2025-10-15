Indagini sul ponte del torrente Villa Viabilità a rischio caos a Ceparana | Un piano per alleviare i disagi
Quattro giorni di indagini diagnostiche, col rischio concreto di veder chiusa l’infrastruttura per almeno due mesi, lavori e meteo permettendo. Rischia di essere un autunno di disagi, quello che potrebbero vivere nelle prossime settimane gli abitanti del Comune di Bolano, a causa della probabile chiusura del ponte sul torrente Villa. La doccia fredda si è materializzata nei giorni scorsi, quando Anas ha bussato alle porte del municipio avvisando che dalle 8 di lunedì 20 alle 18 di giovedì 23 il ponte sarà solo parzialmente fruibile – a senso unico alternato – a causa dello svolgimento di attività diagnostiche sul ponte: da settimane Anas aveva cominciato a operare per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, ma dopo i primi interventi si è tutto fermato: pare infatti che l’infrastruttura abbia problemi tali da richiedere un intervento decisamente più radicale di quello messo in atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Saranno effettuate le indagini finalizzate alla redazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del ponte - facebook.com Vai su Facebook
Ponte della Scafa osservato speciale: via alle indagini strutturali - X Vai su X
Olio motore nel torrente ad Ala, indagini in corso - Nei giorni scorsi c'è stato uno sversamento di liquido inquinante nel torrente Ala: grazie alla segnalazione di un cittadino, l'area è stata arginata e si sta già lavorando per risalire ai ... Segnala ansa.it
Ponte della Scafa osservato speciale: via alle indagini strutturali - Per rispondere l'Anas avvia, dal 29 settembre, le indagini sulla struttura sulla quale, ogni giorno, transitano migliaia e migliaia di veicoli che viaggiano sulla 195 tra il capoluogo, Capoterra, ... Segnala unionesarda.it
Dal 29 indagini strutturali sul ponte La Scafa sulla Sulcitana - A partire da lunedì 29 settembre Anas avvierà le indagini sulla struttura del ponte 'La Scafa', sulla strada statale 195 Var "Sulcitana", a Cagliari. Si legge su ansa.it