Quattro giorni di indagini diagnostiche, col rischio concreto di veder chiusa l’infrastruttura per almeno due mesi, lavori e meteo permettendo. Rischia di essere un autunno di disagi, quello che potrebbero vivere nelle prossime settimane gli abitanti del Comune di Bolano, a causa della probabile chiusura del ponte sul torrente Villa. La doccia fredda si è materializzata nei giorni scorsi, quando Anas ha bussato alle porte del municipio avvisando che dalle 8 di lunedì 20 alle 18 di giovedì 23 il ponte sarà solo parzialmente fruibile – a senso unico alternato – a causa dello svolgimento di attività diagnostiche sul ponte: da settimane Anas aveva cominciato a operare per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, ma dopo i primi interventi si è tutto fermato: pare infatti che l’infrastruttura abbia problemi tali da richiedere un intervento decisamente più radicale di quello messo in atto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Indagini sul ponte del torrente Villa. Viabilità a rischio caos a Ceparana: "Un piano per alleviare i disagi"