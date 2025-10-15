Indagine Erion su rifiuti indifferenziati e ruolo comunicazione
Roma, 15 ott. (askanews) - L'87% degli italiani considera gravissimo l'abbandono dei rifiuti, ma il 70% di chi getta erroneamente quelli differenziabili nel sacco nero dichiara di farlo perché "crede sia giusto". L' indagine realizzata per Erion da Ipsos Doxa Italia mappa gli impatti della comunicazione sui comportamenti dei cittadini in materia di rifiuti, mentre lo studio tecnico-scientifico, realizzato da Erion, indaga invece su quali materiali riciclabili finiscano nei rifiuti urbani indifferenziati. Abbiamo parlato con Andrea Fluttero, Presidente Erion Compliance Organization: "L'idea quest'anno è stata di allargare i temi dell'evento ad argomenti trasversali a tutte le filiere, non solo dei RAE, e quindi parlare di sostenibilità e di consapevolezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
È uscita la nuova edizione di ErioNews, la newsletter di Erion dedicata alle ultime novità in materia di #ambiente, #sostenibilità e #economiacircolare. Per leggere tutte le notizie. https://erion.it/it/newsletter/erionews-ottobre-2025/… #Erionfabene - X Vai su X
Sabato 11 ottobre alle ore 10 parleremo con Serena Cappellozza del suo libro ‘Il valore delle cose’ edito da Sellerio La prima indagine di Mirna Pagani, ispettrice di polizia a Venezia, mette alla prova il suo intuito e si snoda tra rivalità aziendali, odi generazi - facebook.com Vai su Facebook
Indagine Erion su rifiuti indifferenziati e ruolo comunicazione - (askanews) – L’87% degli italiani considera gravissimo l’abbandono dei rifiuti, ma il 70% di chi getta erroneamente quelli differenziabili nel sacco nero dichiara di farlo perché “crede ... Secondo askanews.it
Raccolta differenziata, 7 italiani su 10 «sbagliano senza saperlo». Dai vestiti a scarpe e mozziconi, gli errori più comuni - La raccolta differenziata dei rifiuti è tanto importante per l'ambiente quanto ostica per i cittadini, che spesso devono destreggiarsi tra le tante indicazioni su dove gettare la ... Come scrive leggo.it
Indagine Erion e Ipsos Doxa: il 70% degli errori nella raccolta differenziata nasce da convinzioni sbagliate - Un’Italia informata ma ancora troppo incerta nei comportamenti: è questo il quadro che emerge dall’indagine condotta da Erion in collaborazione con Ipsos Doxa sulla raccolta differenziata ... msn.com scrive