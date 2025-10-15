indagine erion su rifiuti indifferenziati e ruolo comunicazione

Roma, 15 ott. (askanews) - L'87% degli italiani considera gravissimo l'abbandono dei rifiuti, ma il 70% di chi getta erroneamente quelli differenziabili nel sacco nero dichiara di farlo perché "crede sia giusto". L' indagine realizzata per Erion da Ipsos Doxa Italia mappa gli impatti della comunicazione sui comportamenti dei cittadini in materia di rifiuti, mentre lo studio tecnico-scientifico, realizzato da Erion, indaga invece su quali materiali riciclabili finiscano nei rifiuti urbani indifferenziati. Abbiamo parlato con Andrea Fluttero, Presidente Erion Compliance Organization: "L'idea quest'anno è stata di allargare i temi dell'evento ad argomenti trasversali a tutte le filiere, non solo dei RAE, e quindi parlare di sostenibilità e di consapevolezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

