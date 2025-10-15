Indagato per truffa sui bonus edilizi l' imprenditore antimafia si difende | Non ho mai intascato soldi

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono indagato e ho subito anche una perquisizione personale. Ma sono sereno. Non ho mai intascato dei soldi dai bonus edilizi". A parlare all'Adnkronos è Giuseppe Piraino, l'imprenditore edile indagato per truffa sui bonus edilizi per circa 7 milioni di euro. All'imprenditore, che in passato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

indagato truffa bonus ediliziTruffa su bonus edilizi, indagato imprenditore antimafia - Indagato imprenditore Giuseppe Piraino, anni fa diventato uno dei più noti esponenti dell'antimafia per aver puntato il dito contro il racket del pizzo ... Si legge su grandangoloagrigento.it

indagato truffa bonus ediliziIndagato per truffa su bonus edilizi imprenditore antimafia - Diventò un simbolo della città che si ribella al racket filmando e denunciando un estortore che gli chiedeva il pizzo, ora Giuseppe Piraino, imprenditore e noto esponente dell'antimafia palermitana, è ... quotidiano.net scrive

indagato truffa bonus ediliziGiuseppe Piraino imprenditore antimafia di Mosina Costruzioni indagato a Palermo per truffa: "Senza remore" - Giuseppe Piraino indagato a Palermo per truffa sui bonus edilizi: le accuse all'imprenditore della Mosina Costruzioni simbolo dell'antimafia ... Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Indagato Truffa Bonus Edilizi