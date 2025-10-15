Indagato per truffa sui bonus edilizi l' imprenditore antimafia si difende | Non ho mai intascato soldi
"Sono indagato e ho subito anche una perquisizione personale. Ma sono sereno. Non ho mai intascato dei soldi dai bonus edilizi". A parlare all'Adnkronos è Giuseppe Piraino, l'imprenditore edile indagato per truffa sui bonus edilizi per circa 7 milioni di euro. All'imprenditore, che in passato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
