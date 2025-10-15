Incubo sonoro in una scuola a Murcia | la canzone di compleanno risuona tutta la notte intervengono i Vigili del Fuoco per staccare l’altoparlante
Anticonvenzionale e quasi fiabesco l’intervento dei vigili del fuoco nel quartiere di Javalí Viejo, alle porte di Murcia, dove il riposo degli abitanti è stato turbato da una situazione insolita. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Guasto all’impianto audio, la scuola trasmette “Tanti Auguri” per 5 ore: intervengono i vigili del fuoco - A Javalí Viejo, Spagna, un guasto ha mandato in loop "Tanti Auguri" per 5 ore. greenme.it scrive