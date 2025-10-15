Incredibile Ilaria Salis | Bisogna comprendere la strage dei carabinieri a Verona frutto della disperazione degli occupanti

La strage di carabinieri a Castel d’Azzano, originata dal folle gesto di tre occupanti di una casa da sgomberare che hanno fatto saltare in aria tre bombole di gas, s arebbe frutto della disperazione di persone a cui viene negato il diritto alla casa, povere e quindi disposte a tutto, una cosa da comprendere, prima che da condannare. La terribile tesi giustificazionista è di Ilaria Salis, che sui social posta un messaggio di commento a quanto accaduto ieri vicino Verona provando a dare sostegno alle sue battaglie in favore di chi la casa, anche quando non è sua, non la vuole mollare, come i tre fratelli Raboni, assassini di tre carabinieri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incredibile Ilaria Salis: “Bisogna comprendere la strage dei carabinieri a Verona, frutto della disperazione degli occupanti”

