Incidenti stradali in aumento in Irpinia | nel 2024 oltre 600 sinistri
Tempo di lettura: 3 minuti Ad Avellino e in provincia, nel 2024 si sono registrati 632 incidenti stradali, che hanno causato 25 morti e 933 feriti. Si tratta di un aumento significativo rispetto all’anno precedente, quando gli incidenti erano stati 526, con un bilancio di 21 vittime e 788 feriti. Tra i comuni dell’Irpinia, quello con il maggior numero di incidenti stradali è Avellino, che ha registrato 133 sinistri e 174 feriti. Un dato particolarmente rilevante riguarda Mirabella Eclano, che pur registrando “solo” 20 incidenti, ha contato ben 5 morti e 33 feriti, distinguendosi per l’alto tasso di mortalità rispetto agli altri comuni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
Incidenti stradali 2024: Teramo sopra la media regionale https://abruzzonews.eu/incidenti-stradali-2024-teramo-sopra-la-media-regionale-681410.html?_unique_id=68ee6f4f5bd48… - X Vai su X
Al 12 ottobre 2025 si contano già 53 vittime a causa di incidenti stradali in bergamasca. Un dato allarmante, soprattutto se confrontato con l’intero 2024, che si era chiuso con 44 morti - facebook.com Vai su Facebook
Incidenti stradali in aumento: Avellino tra le province peggiori - Ad Avellino e in provincia, nel 2024 si sono registrati 632 incidenti stradali, che hanno causato 25 morti e 933 feriti. Come scrive irpinianews.it
L’emergenza sulle strade. In aumento gli incidenti. E l’Aci accende i riflettori - 174 sinistri con lesioni nel 2024 "Per contrastare questa situazione occorre intensificare formazione e prevenzione". Segnala lanazione.it
Incidenti stradali, aumentano i morti nelle strade: 17 in più in un solo anno. In Fvg la maggior parte degli schianti avviene nelle arterie extraurbane - Il Friuli Venezia Giulia è tra le tredici regioni italiane in cui il numero di morti per incidenti stradali ogni 100mila abitanti nel 2024 è risultato più alto della ... Come scrive ilgazzettino.it