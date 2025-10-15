incidente tra tre veicoli ferito grave in ospedale

Tre persone ferite, una delle quali in condizioni piuttosto gravi, verso le 8 di ieri mattina in un incidente che ha coinvolto tre veicoli, sull’ex Statale 358 a Cadelbosco Sopra, nel tratto denominato via Fratelli Cervi. Per cause al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Guastalla, si è verificato lo scontro tra una Fiat Punto e una Isuzu, coinvolgendo poi una seconda Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato un uomo di origine straniera, E.B., 45 anni, residente a Reggio: dopo le prime cure è stato caricato a bordo dell’elisoccorso del 118 e trasferito all’ospedale Maggiore di Parma, dove sono stati completati gli accertamenti clinici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

