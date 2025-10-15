Incidente sulle strade di Bastia Tampona e aggredisce gli agenti Arrestato un trentanovenne

Tampona, aggredisce il conducente dell’altro veicolo e gli agenti intervenuti, danneggia la macchina della Polizia, rompendo un vetro: arrestato un trentanovenne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, lungo la strada che unisce Tordibetto a Bastiola. Quando gli agenti sono intervenuti hanno trovato l’uomo in forte stato di agitazione e ubriaco, intento ad inveire contro i residenti di un’abitazione vicina. E’ emerso che l’uomo, dopo aver tamponato un’auto, aveva fatto immediatamente retromarcia tentando di darsi alla fuga ma aveva terminato la corsa poco dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente sulle strade di Bastia . Tampona e aggredisce gli agenti. Arrestato un trentanovenne

Scopri altri approfondimenti

- Incidente e strada chiusa - Vola fuori strada: ferito un automobilista. #rovigo #incidente #strade - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sulle strade di Bastia . Tampona e aggredisce gli agenti. Arrestato un trentanovenne - In evidente stato di ubriachezza, l’uomo aveva tentato di fare retromarcia dopo l’impatto . Si legge su lanazione.it

Aggredisce poliziotti e conducente dopo un incidente - Un 39enne è stato arrestato dopo che, in stato di ubriachezza, aveva tamponato una vettura e preso a spintoni il suo conducente ... Si legge su iltamtam.it

Tampona un'auto, tenta la fuga e aggredisce vittima e poliziotti: arrestato un 39enne - La polizia di stato di Assisi è intervenuta a Bastia Umbria per un sinistro stradale, terminato con l'arresto di un 39enne per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo corrieredellumbria.it