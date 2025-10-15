Incidente sulla provinciale | quattro feriti e strada chiusa

Incidente tra tre furgoni, quattro feriti (per fortuna nessuno in gravi condizioni) e strada al momento chiuso. È questo il bilancio del drammatico incidente stradale successo oggi, mercoledì 15 ottobre, a Vimercate lungo la Sp2.L'incidente Lo schianto è avvenuto verso le 13.30 lungo la Bananina. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

