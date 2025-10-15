Incidente sulla Milano-Meda | cinque feriti e traffico in tilt

Incidente lungo la Milano-Meda: scontro tra due auto, cinque persone rimaste ferite e il traffico bloccato. Ennesimo incidente lungo la SS35: il fatto è accaduto intorno alle 16.45 di mercoledì 15 ottobre nel tratto tra Varedo e Palazzolo Milanese. Un incidente che ha provocato lunghe code, con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

