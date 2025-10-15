Incidente sulla Milano-Meda 5 feriti e lunghe code
Pomeriggio di forti disagi lungo la Milano-Meda, dove un incidente tra due auto ha provocato lunghe code e rallentamenti in direzione sud, tra Palazzolo Milanese e Varedo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.45 sulla Statale 35, nel tratto già critico per l'intenso traffico pomeridiano. Incidente sulla Milano-Meda, disagi e traffico Nel sinistro sono rimaste .
