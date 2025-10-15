Incidente sulla A35 BreBeMi | furgone si ribalta dopo lo scoppio di una gomma quattro feriti gravi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura sull’autostrada tra Rovato sud e Castrezzato. Momenti di grande tensione sulla A35 BreBeMi, l’autostrada che collega Brescia e Milano, nel pomeriggio di martedì 14 ottobre. Poco dopo le 15.30, un furgone con a bordo quattro muratori si è ribaltato improvvisamente nel tratto compreso tra Rovato sud e Castrezzato, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, lo scoppio improvviso di uno pneumatico avrebbe causato la perdita di controllo del mezzo, che dopo aver sbandato violentemente si è capovolto fermandosi di traverso sulla carreggiata. L’impatto è stato molto violento e ha immediatamente bloccato il traffico in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incidente sulla A35 BreBeMi: furgone si ribalta dopo lo scoppio di una gomma, quattro feriti gravi

Leggi anche questi approfondimenti

L’uomo era residente a Caravaggio. L’incidente è avvenuto nel tratto tra tra Calcio e Chiari - facebook.com Vai su Facebook

Scoppia una gomma e il furgone si ribalta. Quattro muratori in codice rosso - Pomeriggio di paura lungo l’autostrada A35 Brebemi, dove un grave incidente ha mandato in tilt la circolazione nel tratto tra Rovato sud e Castrezzato. Secondo bresciatoday.it

Incidente in Brebemi, uscita obbligatoria a Castrezzato in direzione Milano - Secondo le prime informazioni si sarebbero tamponati diversi autoveicoli e in questo momento le squadre dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per rimuoverli ... Riporta giornaledibrescia.it