Incidente sul lavoro a Nola | operaio di Lucera morto dopo una settimana di agonia Naturale | in Italia 34 decessi per milione di lavoratori

Di seguito un comunicato diffuso dalla senatrice Gisella Naturale: “Con la morte di Pasquale Fiore Iliceto, operaio lucerino caduto da un’impalcatura a Nola lo scorso sette ottobre, anche la provincia di Foggia è coinvolta (e non è il primo caso) nella strage silenziosa delle vittime del lavoro.” Lo dichiara la senatrice Gisella Naturale (M5S), componente della Commissione d’Inchiesta sulla sicurezza sul lavoro di Palazzo Madama. “L’Italia detiene un triste primato per le morti sul lavoro –continua la senatrice- che ammontano a 34 decessi per milione di lavoratori, contro i 13 della Germania e i 20 della Francia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

