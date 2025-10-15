Incidente sul lavoro a Corio | operaio rimane schiacciato trasportato in ospedale

Torinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio italiano di 47 anni residente a Rivarolo Canavese è rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, in un incidente sul lavoro avvenuto nella ditta Cft Ricalcatura di Case Benso a Corio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

