Incidente nel piazzale 14enne sotto un’auto | lotta per la vita
Sant’Agostino (Ferrara), 15 ottobre 2025 – Un ragazzo. Solo 14 anni. Un’età in cui la vita inizia appena a dischiudersi, fatta di sogni troppo grandi per essere contenuti in un diario di scuola. E poi, in un attimo, il tonfo secco, il silenzio, il tempo che si ferma e poi il volo all’ospedale Maggiore di Bologna lottando per la vita. È quanto accaduto ieri alle 15 nel parcheggio di un supermercato all’entrata di Sant’Agostino. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un 14enne di Pieve di Cento sarebbe sceso dall’auto della mamma per dirigersi verso l’entrata del supermercato entrando così nella traiettoria di un veicolo che pare stesse uscendo da un parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
