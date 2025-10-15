Incidente mortale sulla A1 provoca code chilometriche
Un grave incidente sulla A1 ha causato la morte di due persone e disagi nel traffico. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
Altre letture consigliate
Incidente mortale nel Lecchese: ha perso la vita un motociclista di 54 anni di Madone. - facebook.com Vai su Facebook
Scontro mortale col Flixbus sull’A1 a Modena: l’autista di Veroli verso il processo - A poco più di un anno dal tragico incidente che ha visto coinvolto un autobus Flixbus lungo l’autostrada A1, nel tratto tra Modena Sud e Valsamoggia, la Procura della Repubblica ... ilmessaggero.it scrive
Incidente in A1 oggi Reggio Emilia: furgone tampona pullman di turisti, bolognese muore a 40 anni. Due i feriti - Reggio Emilia, 29 settembre 2025 – Incidente mortale in A1 questa mattina poco prima delle 10: un furgone ha tamponato un pullman di turisti francesi circa 200 metri prima del casello di Reggio Emilia ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Il video - Incidente sull'A1, auto contro scooter: muore una donna - 30, una donna che viaggiava in sella a uno scooter con il marito è morta in un incidente stradale sulla A1, la Napoli- Da rainews.it