Incidente in via Peucetia a Bari | investito un pedone
Un incidente si è verificato questa mattina, attorno alle 8, in via Peucetia, nel quartiere Japigia di Bari. Secondo le prime informazioni, un pedone sarebbe stato investito da una moto.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e due ambulanze del 118. Non si segnalano. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Tragico incidente sulla tangenziale di Bari: una donna di 41 anni travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti - Una donna di 41 anni, Giusy Lucente, di Sammichele di Bari, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un Suv Mercedes, mentre ... Segnala quotidianodipuglia.it
Bari, incidente sulla tangenziale: Giusy Lucente travolta e uccisa mentre soccorre due motociclisti - L'episodio si è verificato sulla Statale 16, all'altezza dell'uscita per il quartiere San Paolo in direzione sud. corriereadriatico.it scrive