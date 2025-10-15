Incidente in via Peucetia a Bari | investito un pedone

Un incidente si è verificato questa mattina, attorno alle 8, in via Peucetia, nel quartiere Japigia di Bari. Secondo le prime informazioni, un pedone sarebbe stato investito da una moto.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e due ambulanze del 118. Non si segnalano. 🔗 Leggi su Baritoday.it