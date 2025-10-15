Incidente in Largo Caleotto sei persone coinvolte

Schianto tra due auto martedì sera in Largo Caleotto a Lecco con 6 persone coinvolte. Tra loro anche due bambini di 10 e 12 anni e una ragazzina di 15, oltre a tre adulti: due uomini di 32 e 45 anni e una donna di 46. Nessuno di loro, fortunatamente, avrebbe riportato ferite serie.L'incidente è. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

