incidente in a1 oggi coinvolti due mezzi pesanti traffico bloccato e lunghe code verso bologna

Barberino del Mugello, 15 ottobre 2025 – Traffico in tilt in A1 a causa di un grave incidente che si è verificato nel comune di Barberino del Mugello, all’altezza del km 258 del tratto autostradale in direzione Nord. Coinvolti due mezzi pesanti, che per cause ancora da accertare si sono schiantati mentre viaggiavano verso Bologna. E' successo intorno alle 14,40. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo aver estratto uno dei conducenti lo hanno consegnato al personale sanitario. L’incidente ha inevitabilmente gettato la viabilità nel caos. Il tratto risulta chiuso e la circolazione è bloccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

