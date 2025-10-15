Incidente in A1 oggi coinvolti due mezzi pesanti Traffico bloccato e lunghe code verso Bologna
Barberino del Mugello, 15 ottobre 2025 – Traffico in tilt in A1 a causa di un grave incidente che si è verificato nel comune di Barberino del Mugello, all’altezza del km 258 del tratto autostradale in direzione Nord. Coinvolti due mezzi pesanti, che per cause ancora da accertare si sono schiantati mentre viaggiavano verso Bologna. E' successo intorno alle 14,40. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che dopo aver estratto uno dei conducenti lo hanno consegnato al personale sanitario. L’incidente ha inevitabilmente gettato la viabilità nel caos. Il tratto risulta chiuso e la circolazione è bloccata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Gravissimo incidente nelle prime ore di oggi a Castel d’Azzano, dove un casolare è esploso durante uno sgombero. Tre carabinieri – il Luogotenente Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Valerio Daprà – hanno perso la v - facebook.com Vai su Facebook
Grave incidente #oggi sul monte Penna (GE), escursionista ha perso la vita dopo esser finito in un crepaccio: gli elisoccorritori dei #vigilidelfuoco hanno salvato una seconda persona, ancora in pericolo sul fianco della montagna, e avviato le complesse opera - X Vai su X
Incidente in A1 oggi, coinvolti due mezzi pesanti. Traffico bloccato e lunghe code verso Bologna - Due camion si sono scontrati nel tratto compreso tra Barberino del Mugello e Aglio. Lo riporta lanazione.it
Incidente tra un camion e due auto a Fabro sull'A1. Traffico bloccato: coda di oltre 11 chilometri - L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre intorno ... Riporta corrieredellumbria.it
Incidente in A1: lunghe code verso sud - Un violento incidente si è verificato poco fa lungo le corsie dell’ autostrada A1, nel tratto compreso tra gli svincoli di Pontecorvo e Cassino, in territorio di Aquino. Riporta ciociariaoggi.it